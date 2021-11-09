يحمل سلاحا آليا.. صورة تفضح جورج قرداحي مع الخميني قبل 35 عاما

تواصل- فريق التحرير

تداول نشطاء ومدونون إيرانيون صورة نادرة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قبل 35 عاما، والتي تكشف طبيعة علاقته قبل عقود بمليشيا حزب الله التي هي امتداد طبيعي لنظام الملالي في إيران.

وتظهر الصورة جورج قرداحي تحت صورة الخمیني في عام 1986 ،حيث يظهر وهو يعلق سلاح آليا على كتفه وتعلوه صورة الخميني.

وعلق نشطاء على الصورة بعبارات ساخرة منها :” ومازال تحت أمر عمیل الملالي حسن نصر الله”.

وكان جورج قرداحي قد تسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة بين لبنان، ودول الخليج، عقب تصريحاته المسيئة للمملكة، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن، دون أن يقدم استقالته ويغلب مصلحة لبنان على المصالح الضيقة لمليشيا حزب الله اللبناني.