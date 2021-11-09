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بعد الضباع.. كورونا يضرب الأسود

بعد الضباع.. كورونا يضرب الأسود
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تواصل- فريق التحرير

أفاد مسؤولون في هيئة رعاية الحيوان والطب البيطري السنغفورية أن أربعة أسود أسيوية نادرة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الهيئة أن الأسود أصيبت على الأرجح بالفيروس عند تعرضها لعاملين في مجموعة مانداي للحياة البرية الذين أصيبوا بكورونا.

وأضافت أن أسدا إفريقيا في حديقة حيوان سنغافورة ظهرت عليه بشكل منفصل أعراض مثل العطس والخمول، وتم إخضاعه لاختبار فيروس كورونا مع تسعة آخرين.

وتأتي إصابة الأسود بفيروس كورونا، عقب انتقالها أيضا إلى الضباع التي تعتبر من الحيوانات الأكثر مناعة بين المفترسات.

وكان أطباء بيطريون في أمريكا، قد رصدوا لأول مرة ، قبل أيام إصابة ضبعين بفيروس كورونا المستجد.

وقد ظهرت على الضبعين المصابين، في حديقة للحيوانات بولاية كولورادو الأمريكية أعراضا خفيفة، تشمل الخمول والسعال وزيادة بعض إفرازات الأنف.

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