أول تعليق من رئيس الحكومة اليمنية على اغتيال صحافية وإصابة زوجها مراسل «العربية»

تواصل- وكالات:

في أول تعليق له على جريمة اغتيال صحافية بموقع العين الإماراتي وسط عدن، وجنينها وإصابة زوجها مراسل قناة “العربية”، تعهد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، بوضع حد لما سمّاه “الخطر الداهم” لجرائم الإرهاب ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد معين عبدالملك، أن جرائم الإرهاب ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، لن تزيد الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية إلا إصرارا على وضع حد لهذا الخطر الداهم والعمل بكل الوسائل للتصدي له وعدم السماح له بتحقيق ما يهدف إليه.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اطلع رئيس الحكومة من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد لملس ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، على المعلومات الأولية حول العملية الإرهابية الغادرة التي أودت بحياة الصحافية رشا عبدالله، وإصابة زوجها الصحافي محمود العتمي بجروح خطيرة.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية، اللجنة الأمنية في عدن والأجهزة المختصة بالتحقيق في هذه الجريمة الإرهابية الغادرة، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يتربص بأمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار إلى أن هذه الجريمة الإرهابية الجبانة وما سبقها هي محاولات مستميتة من قبل قوى لا تريد لعدن وأهلها الاستقرار، ما يستدعي المزيد من التضامن والتماسك والمؤازرة لحماية عدن من المؤامرات والفتن التي تحاك ضدها.