أطول طابور أمام مطعم سعودي في معرض “إكسبو دبي”.. تعرف على السر

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شهد مطعم سعودي في معرض “إكسبو دبي”، إقبالًا كبيرًا من جانب الزوار، لدرجة أن طوابير الزائرين امتدت عدة أمتار خارج المطعم، في الوقت الذي عانت فيه مطاعم عالمية من عدم الإقبال الكبير عليها.

ولفت المشهد مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال”، الذي كتب تقريرا نشرته الصحيفة، بشأن الاهتمام البالغ الذي حظي به مطعم “البيك” في معرض “إكسبو” في دبي، الذي بدأت فعالياته قبل أسابيع.

وتقول “وول ستريت جورنال” إن من أكثر العروض “إثارة” هذا العام قطع الدجاج السعودية، التي تقدمها سلسلة مطاعم “البيك” الشهيرة، والتي شهد معرضها في دبي أطول طوابير الزبائن.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شارك زوار المطعم تجاربهم، وكتبت مراسلة أجنبية مقيمة في الإمارات أن المطعم شهد “أطول طابور” خلال انطلاق المعرض في الأول من أكتوبر الماضي.

وتشير “وول ستريت جورنال” إلى أن “البيك” من المطاعم القليلة التي استخدمت حواجز لتنظيم الصفوف واستعانت بموظفين أمن عند المدخل.

فيما قالت صحيفة “الرياض”، إن الزبائن تركوا نحو 200 مطعم في المعرض وانتظروا طويلا للحصول على وجبة “البيك”.

وأشارت إلى أن طوابير الانتظار في ردهة المطاعم استدعت رجال الأمن لتنظيم الصفوف بينما أمام المطاعم العالمية الأشهر لم يتجاوز عدد المنتظرين 10 أشخاص.