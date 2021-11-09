بزخات البرد.. النماص تتألق بالثوب الأبيض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة النماص، اليوم الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في هطول أمطار مصحوبة بزخات البرد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية ليلاً بسرعة 10-20 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة يصل سرعتها إلى 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.