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الأزمة تشتد.. «روبن هود» لبنان يسرق وجبات المطعم ويوزعها على الفقراء (فيديو)

الأزمة تشتد.. «روبن هود» لبنان يسرق وجبات المطعم ويوزعها على الفقراء (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

على طريقة “روبن هود”، قام شخص في لبنان، بسبب اشتداد الأزمة والأوضاع المعيشية في البلاد بسرقة وجبات من مطعم، وتوزيعها على الفقراء.

وكان نشطاء لبنانيون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لشخص مطلوب للعدالة يدعى”اكي” قام بإجبار صاحب مطعم في عكار على تحضير 150 وجبة طعام.

وقام الشخص المذكور بتوزيعها على الفقراء بعد تهديد صاحب المطعم ، موجهة رسالة تهديد لأصحاب المطاعم في حال لم يقدموا الطعام للفقراء.

يذكر أن شخصية “روبن هود” الإنجليزية شخصية مشهورة في العصور الوسطى، وقد كان يتمتع بشجاعة مشوبة بالتهور.

أما أسطورة روبن هود في العصر الحديث، فهو شخص قام على سلب وسرقة الأغنياء لأجل إطعام الفقراء، حيث صارت نموذجاً لكن من يقوم بذات الفعل.

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