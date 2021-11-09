ضبط 4 مخالفين امتهنوا السطو على المحلات التجارية بمكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية.

وفي التفاصيل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية بكسر أبوابها الخارجية وسرقتها.

وأوضح أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.