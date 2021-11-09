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«الصحة»: جرعة اللقاح التنشيطية مهمة لكبار السن لسببين

«الصحة»: جرعة اللقاح التنشيطية مهمة لكبار السن لسببين
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تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة على أهمية الجرعة التنشيطية بالنسبة لكبار السن، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “كبار السن من الفئات أصحاب الخطورة العالية للإصابة بعدوى كورونا، لذلك الجرعة التنشيطية ضرورية لتعزيز مناعتهم بإذن الله”.

وأضافت أن الجرعة التنشيطية مهمة لكبار السن لسببين هما:

• فرص تضرره بالإصابة أعلى

• نزول المناعة لديهم أعلى

 

 

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