«الصحة»: جرعة اللقاح التنشيطية مهمة لكبار السن لسببين

تواصل – فريق التحرير:
شددت وزارة الصحة على أهمية الجرعة التنشيطية بالنسبة لكبار السن، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “كبار السن من الفئات أصحاب الخطورة العالية للإصابة بعدوى كورونا، لذلك الجرعة التنشيطية ضرورية لتعزيز مناعتهم بإذن الله”.
وأضافت أن الجرعة التنشيطية مهمة لكبار السن لسببين هما:
• فرص تضرره بالإصابة أعلى
• نزول المناعة لديهم أعلى
كبار السن من الفئات أصحاب الخطورة العالية للإصابة بعدوى كورونا، لذلك الجرعة التنشيطية ضرورية لتعزيز مناعتهم بإذن الله.pic.twitter.com/py1TKTSxjb
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH)November 9, 2021