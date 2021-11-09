ممرضة تعترف بقتل 23 مريضًا والسبب صادم

تواصل- وكالات:

تواجه ممرضة يابانية عقوبة الإعدام عقب اعترافها بقتل 23 مريضًا كانت تقوم على رعايتهم.

وخلال محاكمتها، أقرت أيومي كوبوكي البالغة من العمر 34 عاما، بأنها قتلت مرضى سبعينيين وثمانينيين قبل خمس سنوات، في قضية أثارت صدمة في اليابان.

وعن سبب إقدامها على هذه الجريمة البشعة، قالت “كوبوكي” للمحكمة إنها لم تكن تريد أن تتلقى أي ملامة من العائلات في حال حلّ مكروه بمرضاها خلال خدمتها.

وأضافت في تصريحات اعتبرت صادمة، أنها كانت تشعر بـ”الارتياح” عند وفاة أي مريض من ضحاياها.

وحسب وسائل إعلام يابانية، فقد صدر حكم اليوم على الممرضة بتهمة قتلت ثلاثة مرضى من خلال حقنهم بمواد معقمة في أوردتهم، بالسجن مدى الحياة.

وقالت الممرضة سابقا للشرطة إنها ربما قتلت 20 شخصا آخرين، خلال شهرين فقط، لكنها قالت لاحقا للمدعين العامين إنها غير مخولة الإدلاء بأي تعليق في هذا الموضوع خلال المحاكمة.

وقال رئيس محكمة مقاطعة يوكوهاما إنه كان ينوي الحكم على كوبوكي بالإعدام، وفق معلومات قناة “إن إتش كاي” العامة.

ولفت القاضي إلى أن كوبوكي “أبدت ندما وقالت إنها تريد أن تحاسَب على جريمتها، قائلة :” لم أستطع منع نفسي من التردد في اختيار عقوبة الإعدام”.

وكان المدعون العامون طلبوا عقوبة الإعدام بحق كوبوكي، لكن وكلاء الدفاع عن المرضى قالوا إنها كانت تعاني الاكتئاب جراء الإجهاد الناجم عن وفاة مرضاها.