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ضربة موجعة للمليشيا.. مقتل قائد حوثي رفيع المستوى بمأرب (فيديو)

ضربة موجعة للمليشيا.. مقتل قائد حوثي رفيع المستوى بمأرب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

وجهت قوات الجيش اليمني، مدعومة من قوات التحالف الذي تقوده المملكة ضربات موجعة لمليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية على جبهات القتال في مأرب.

وانتشر مقطع فيديو تداوله نشطاء يمنيون على وسائل التواصل الاجتماعي سقوط أحد قيادات مليشيا الحوثي قتيلاً على إحدى الجبهات.

وعلق النشطاء على مقطع الفيديو بالقول : ” مصير قائد المجاميع الحوثية، التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة حريب، بالجبهة الشرقية، جهة معسكر أم ريش بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب”.

وكان المركز الإعلامي للجيش اليمني قد أعلن أمس، أن قوات الجيش تمكنت من تدمير 8 أطقم من عناصر مليشيا الحوثي.

وأضاف أنه تم تدمير جميع الأطقم بعتادها ومقتل جميع من كانوا على متنها من عناصر المليشيا.

يأتي هذا بعد قيام طيران تحالف دعم الشرعية بتنفيذ غارات جوية في جبهات القتال جنوب وغرب مأرب.

 

 

 

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