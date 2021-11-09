تطور خطير.. إثيوبيا تعتقل عشرات الموظفين بالأمم المتحدة

تواصل- وكالات:

اعتقلت الحكومة الإثيوبية، العشرات من موظفي الأمم المتحدة في أديس أبابا، في ظل فرض حالة الطوارئ والتضييق الحكومي على عرقية “تيغراي”.

وأعلنت مصادر أممية وإنسانية لوكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، “اعتقال العشرات من الموظفين الإثيوبيين الذي يعملون لدى الأمم المتحدة في أديس أبابا في إطار عمليات تستهدف الذين من عرقية تيغراي على ضوء حالة الطوارىء المعلنة في البلاد”.

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف إن “الأمم المتحدة طالبت وزارة الخارجية الإثيوبية بالإفراج عن المعتقلين”.

وتشهد إثيوبيا حربًا مسلحة بين الحكومة ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، منذ عام، لكنها اتسعت خلال الأيام الماضية، بعد تهديد المتمردين باقتحام العاصمة.