القبض على مقيم أحرق 100 خلية نحل لمواطن والكشف عن جنسيته

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة جازان، من إلقاء القبض على مقيم ألحق الضرر بمزرعة لأحد المواطنين نتيجة خلاف بينهما.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ألحق الضرر بمزرعة لتربية النحل لأحد المواطنين.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه المتهم قام بإحراق (100) خلية نحل في مزرعة أحد المواطنين، نتيجة خلاف بينهما، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.