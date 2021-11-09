استشاري: 4 أسباب تمنع المصابات بـ«سلس البول» من الذهاب للطبيب

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كشف استشاري جراحة المسالك البوليه ومسالك نساء واضطرابات تبولالدكتور بدر ناصر المسيعيد، عن أسباب عدم ذهاب المواطنات المصابات بمرض سلس البول من الذهاب إلى الطبيب.

وقال الاستشاري، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن٨٠ إلى ٩٠٪من المواطنات المصابات بنوع من سلس البول ( عدم التحكم ) لايذهبن للطبيب.

وأوضح المسيعيد أن الفحوصات لمعظم الحالات بسيطة ومن زيارة واحدة، مشيرًا إلى أنالعلاج في غالبه سلوكي أو دوائي.

وأرجع الاستشاري أسبابعدم طلب العلاج إلى الحياء أوعدم العلم بسهولة العلاج، أو عدم وجود مختصين، أو إحباط من تجارب سابقة.