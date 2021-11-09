استشاري لمرضى «حصوات الكلى»: تناولوا الألبان وتجنبوا 4 أطعمة

تواصل – فريق التحرير:
أوضح د. سعد الشهيب أستاذ واستشاري أمراض الكلى جامعه المؤسس، أن معظم حصوات الكلى لها علاقة بزيادة الأوكسالات في البول.
وأضاف الشهيب، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ليس من المجدي تجنب منتجات الألبان بل على النقيض تناولها يذيب الأوكسالات بالجهاز الهضمي”.
وأضاف د. سعد الشهيب “من الأفضل تلافي الأطعمة المحتوية على الأوكسالات مثل الفراولة والمانجو والشوكولاتة والسبانخ”.
معظم حصوات الكلى لها علاقة بزيادة الأوكسالات في البول لذا ليس من المجدي تجنب منتجات الألبان بل على النقيض تناولها يذيب الأوكسالات بالجهاز الهضمي
الافضل تلافي الأطعمة المحتوية على الأوكسالات مثل الفراولة والمانجو والشوكولاتة والسبانخ
— ا د سعد الشهيب (@SaadAlshohaib)November 9, 2021