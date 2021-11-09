استشاري لمرضى «حصوات الكلى»: تناولوا الألبان وتجنبوا 4 أطعمة

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أوضح د. سعد الشهيب أستاذ واستشاري أمراض الكلى جامعه المؤسس، أن معظم حصوات الكلى لها علاقة بزيادة الأوكسالات في البول.

وأضاف الشهيب، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ليس من المجدي تجنب منتجات الألبان بل على النقيض تناولها يذيب الأوكسالات بالجهاز الهضمي”.

وأضاف د. سعد الشهيب “من الأفضل تلافي الأطعمة المحتوية على الأوكسالات مثل الفراولة والمانجو والشوكولاتة والسبانخ”.