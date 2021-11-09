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عاجل.. مليشيا الحوثي تفجر سيارة مراسل «العربية» وتقتل زوجته وابنه (صورة)

عاجل.. مليشيا الحوثي تفجر سيارة مراسل «العربية» وتقتل زوجته وابنه (صورة)
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تواصل- فريق التحرير:

في مشهد دموي ليس غريبًا على جرائم مليشيا الحوثي لكنه يدمي القلوب، حيث ارتكبت المليشيا “مجزرة أسرية”، عبر تدبير اغتيال الصحفي محمود العتمي مراسل قناة “العربية” الذي لم يُعرف حالته حتى الآن هل توفى أم أصيب بإصابات بالغة، وزوجته المذيعة بقناة العين الإماراتية التي توفيت وكانت حاملًا وكذلك طفلهما، باستهداف سيارته بعبوة ناسفة.

وقال ناشط يمني نشر صورة السيارة بعد الانفجار :” انفجار عدن عمل ارهابي استهدف أسرة مراسل العربية بالساحل الغربي وزوجته مذيعة  قناة العين الامارتية واسمها رشا”.

وتابع :” الاستهداف تم بسيارتهم نوع سنتافي من خلال زرع عبوة ناسفة في السيارة والتي انفجرت وهي تمشي وقريبة من استراحة النفط في ساحل ابين بخورر مكسر الاعلامية رشا توفت حال وكذلك طفلها أما زوجها فلقد تم اسعافه ولا معلومات عن حالته  حتى الان”.

بينما نشر حساب آخر الصورة وعلق بالقول:” استهداف سيارة الصحفي محمود العتمي بعبوة ناسفة في خور مكسر، مما أدى إلى وفاة زوجته الصحفية رشا عبدالله مع جنينها وطفلهما، فيما نقل الصحفي إلى المستشفى”.

وأضاف :” حسبنا الله ونعم الوكيل .. جريمة شنعاء تتفرع إلى جرائم عدة قتل الصحفية (الأم).. قتل الجنين في بطن أمه (حامل) قتل الطفل.. استهداف الصحفي، الذي لا يعرف حالته”.

واختتم بالقول :” إبادة أسرة بريئة .. لا ترفع سوى القلم”.

 

 

 

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