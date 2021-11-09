تستمر عدة أيام.. «الأرصاد» تتوقع حالة مطرية على 6 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله هطول أمطار على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، من مساء الجمعة إلى الأحد.

كما توقعت الأرصاد، استمرار هطول الأمطار على بقية الأجزاء لتلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل من السبت إلى الاثنين.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية ليلاً بسرعة 10-20 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة يصل سرعتها إلى 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.