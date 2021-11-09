فيديو متداول لمشاجرة بين شاب وفتاة في الشارع يثير الجدل

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صورّه أحد الشباب ، يوثق مشاجرة في الشارع بين شاب وفتاة وسط تجمع عدد من المارة حولهما.

ويظهر الفيديو الفتاة وهي ترفع صوتها موبخة الشاب الذي كان يقود مركبة، بينما هي كانت مستقلة مركبة أخرى، فيما قال ناشر الفيديو أن المشاجرة بينهما كانت بسبب حادث سير.

ولم توضح الحسابات التي نشرت الفيديو – الذي أثار جدلًا بين المغردين ما بين منتقد لتصرف الفتاة وما بين منتقد للشاب – مكان ولا وقت حدوث الواقعة، كما لم تصدر الجهات الأمنية المختصة بيانًا حول الواقعة – حتى كتابة هذه السطور-.