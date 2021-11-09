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أزمة جديدة تنتظر 2022.. الصحة العالمية تطلق تحذيرًا عاجلًا

أزمة جديدة تنتظر 2022.. الصحة العالمية تطلق تحذيرًا عاجلًا
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تواصل- وكالات: 

أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عاجلًا بشأن أزمة جديدة تظهر في الأفق تتعلق بنقص يتراوح ما بين مليار وملياري محقنة لازمة للتطعيم ضد فيروس كورنا (حوفيد-19) في 2022.

وحسب وكالة رويترز، أكدت “الصحة العالمية” أن هذا قد يؤثر أيضاً على عمليات التطعيم الروتينية.

وقالت ليزا هيدمان، الخبيرة بالمنظمة، إن السلطات الصحية الوطنية لابد أن تخطط لاحتياجاتها مسبقاً لتجنب الاكتناز والشراء المدفوع بالذعر والموقف الذي حدث في بداية الجائحة مع نقص معدات الوقاية الشخصية.

وذكرت هيدمان في إفادة صحافية للأمم المتحدة: “قد نتعرض لنقص عالمي في محاقن التطعيم مما قد يؤدي بدوره إلى مشكلات خطيرة مثل تباطؤ جهود التطعيم وإثارة مخاوف بشأن السلامة”.

وأضافت أن النقص ربما يؤدي إلى تأخير عمليات التطعيم الروتينية خصوصاً تطعيم الأطفال، إلى جانب تأخير خدمات صحية أخرى، كما أنه يمكن أن يشجع على إعادة الاستخدام غير الآمن للمحاقن والإبر خصوصاً في الدول الأفقر.

وكشفت هيدمان أنه تم إعطاء نحو 6.8 مليار جرعة من لقاحات كورونا على مستوى العالم بما يعادل مثلي عدد اللقاحات الروتينية تقريباً مقارنةً مع إجمالي قدرة إنتاجية بلغ ستة مليارات محقنة في العام.

وقالت: “إذا حوّلنا القدرة على إنتاج نوع واحد من المحاقن إلى آخر أو حاولنا توسيع القدرة على إنتاج محاقن تطعيم متخصصة، فإن الأمر سيستغرق وقتاً ويحتاج إلى استثمارات”.

وأوضحت أن هذا يعني أن العالم ربما يواجه نقصاً يصل إلى ملياري محقنة العام المقبل ما لم يتحول المزيد من المصانع إلى إنتاج النوع الصحيح من المحاقن اللازمة لإعطاء الجرعات.

 

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