شاهد.. نجاة رئيس وزراء الكويت من حادث بالطائرة

تواصل – وكالات:

نجا رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، من حادث خطير، تعرضت له الطائرة التي كان يستقلها عند مغادرته قمة غلاسكو للمناخ “كوب26” في اسكتلندا.

ونشرت وسائل إعلام مختلفة، مقطع فيديو يوثق لحظة احتكاك ذيل الطائرة بمدرج هبوط للطائرات.

وسافر الشيخ صباح الخالد الصباح إلى مطار بريستويك في 31 أكتوبر وتم إنزاله في المطار ثم نقل إلى محادثات المناخ في غلاسكو بينما كانت طائرته متجهة إلى برمنغهام.

وذكرت وسائل الإعلام أن دانييل ساندر، المتحمس للطيران، البالغ من العمر 22 عاما، من بريستويك، التقط اللحظة المحرجة للطائرة الرسمية، وهي من طراز بوينج 737 – 900BBJ، عندما انزلقت على مدرج المطار أثناء مغادرتها.

وقال دانيال: “غادرت الطائرة إلى برمنغهام.. لقد ارتفعت وعادة ما تطير بزاوية معينة.. لكنها كانت شديدة الانحدار”.

وأضاف “لقد اصطدم الذيل بالمدرج.. لو كانت أكثر حدة لكان الأمر أكثر من مجرد ضربة”.

وتابع قائلا: “قد يعني ذلك أن جسم الطائرة سيتضرر، لذلك قد لا يتمكن من مواصلة الرحلة بأمان.. يمكن أن يكون شيئا خطيرا للغاية”.