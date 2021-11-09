الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. نجاة رئيس وزراء الكويت من حادث بالطائرة

0

تواصل – وكالات:

نجا رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، من حادث خطير، تعرضت له الطائرة التي كان يستقلها عند مغادرته قمة غلاسكو للمناخ “كوب26” في اسكتلندا.

ونشرت وسائل إعلام مختلفة، مقطع فيديو يوثق لحظة احتكاك ذيل الطائرة بمدرج هبوط للطائرات.

وسافر الشيخ صباح الخالد الصباح إلى مطار بريستويك في 31 أكتوبر وتم إنزاله في المطار ثم نقل إلى محادثات المناخ في غلاسكو بينما كانت طائرته متجهة إلى برمنغهام.

وذكرت وسائل الإعلام أن دانييل ساندر، المتحمس للطيران، البالغ من العمر 22 عاما، من بريستويك، التقط اللحظة المحرجة للطائرة الرسمية، وهي من طراز بوينج 737 – 900BBJ، عندما انزلقت على مدرج المطار أثناء مغادرتها.

وقال دانيال: “غادرت الطائرة إلى برمنغهام.. لقد ارتفعت وعادة ما تطير بزاوية معينة.. لكنها كانت شديدة الانحدار”.

وأضاف “لقد اصطدم الذيل بالمدرج.. لو كانت أكثر حدة لكان الأمر أكثر من مجرد ضربة”.

وتابع قائلا: “قد يعني ذلك أن جسم الطائرة سيتضرر، لذلك قد لا يتمكن من مواصلة الرحلة بأمان.. يمكن أن يكون شيئا خطيرا للغاية”.

مواد ذات صلة

«إياك أعني واسمعي يا جارة».. أوباما يهاجم ترامب في قمة المناخ

«إياك أعني واسمعي يا جارة».. أوباما يهاجم ترامب في قمة المناخ

واقعة غريبة: وزير خارجية يعقد مؤتمرًا صحفيًا من مياه المحيط.. تعرف على السر

واقعة غريبة: وزير خارجية يعقد مؤتمرًا صحفيًا من مياه المحيط.. تعرف على السر

تحركات دولية لمنع انهيار الحكومة اللبنانية بسبب إساءتها للمملكة

تحركات دولية لمنع انهيار الحكومة اللبنانية بسبب إساءتها للمملكة

أول تعليق من «الخطوط الجوية» على حادث طائرتها في مطار القاهرة

أول تعليق من «الخطوط الجوية» على حادث طائرتها في مطار القاهرة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>