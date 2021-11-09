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في قبضة الأمن.. مشاجرات جماعية وعصابات السطو على المحلات وسرقة المركبات

في قبضة الأمن.. مشاجرات جماعية وعصابات السطو على المحلات وسرقة المركبات
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمن العام اليوم الثلاثاء، تفاصيل وملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق.

في الرياض تم ضبط 11 شخصا ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في السطو على مقار شركات والاستيلاء على خزائن أموال بلغت قيمة المسروقات 1.7 مليون ريال.

بينما في جازان تم ضبط ثلاثة مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية داخل أحد المتاجر التجارية

وفي جدة تم ضبط مواطنين تورطا بمشاجرة جماعية وضبط بحوزة أحدهما سلاح ناري.

وفي مكة تم ضبط مواطن ومقيم قاما بسرقة 3 مركبات واستخدامها في سرقة معدات وكيابل كهربائية من منازل تحت الإنشاء.

وفي مكة أيضا تم ضبط سبعة أشخاص ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والسطو على سكن عمالة ومحال تجارية وسلب مبالغ مالية.

 

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