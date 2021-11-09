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«النيابة» تعلن توفر 284 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية بجميع مناطق المملكة

«النيابة» تعلن توفر 284 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية بجميع مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة توفر 284 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية (رجال / نساء) بجميع المناطق المملكة وتدعو الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الالكتروني جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

1-الدخول على منظومة التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2-تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

3-يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1-خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .
2-خريجي درجة البكالوريوس (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).

3-خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).
4-خريجي درجة الماجستير (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).
5-الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنه) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

6-الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
7-يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

8-جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
9-ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
10- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

موعد ورابط التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1443/04/09هـ الموافق 2021/11/14م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/04/13هـ الموافق 2021/11/18م، من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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