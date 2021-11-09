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«فايزر» تحدد موعد طرح دواء كورونا

«فايزر» تحدد موعد طرح دواء كورونا
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تواصل – وكالات:

قال المدير الإقليمي لشركة فايزر في بريطانيا، بن أوزبورن ، الثلاثاء، إن دواء فيروس كورونا سيكون متوفراً مع مطلع العام المقبل، في حال حصل على موافقة السلطات.

وكانت فايزر، عملاق صناعة الأدوية الأميركية، أعلنت الأسبوع الماضي أن الدواء “باكسلوفيد” أظهر قدرته على تقليل خطر نقل مرضى “كوفيد -19” إلى المستشفيات أو الوفاة العديد من البالغين بنسبة 89 بالمئة.

وقالت إن بريطانيا طلبت 250 ألف وحدة من الدواء الجديد الذي يعالج مرضى “كوفيد- 19”.

وصرح أوزبورن لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية إنه إثر التجارب السريرية التي أجريت على الدواء، فإن الشركة تعمل مع السلطات الصحية حول العالم، خاصة في بريطانيا بشأن إقرار الدواء الجديد.

وتوقع المسؤول في شركة فايزر أن يتم تسجيل اللقاح في الأسابيع المقبلة، على أن يكون متاحا في وقت مطلع عام 2022.

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