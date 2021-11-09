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دراسة تحذر: النوم أكثر من 8 ساعات يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

دراسة تحذر: النوم أكثر من 8 ساعات يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
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تواصل – وكالات :

كشفت دراسة عن مفاجأة، بشأن الأشخاص الذين ينامون أكثر من ثماني ساعات كل يوم، حيث أوضحت أنهم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بالأشخاص الذين ينامون ما بين ست إلى ثماني ساعات.

وقيم العلماء خلال الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية “نيورولوجي”، خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى 32000 شخص.

وتبين من الدراسة أن 62 شخصاً منهم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، نتيجة للإفراط في النوم، وفقاً لموقع “يو بي آي” الإلكتروني.

وتحدث السكتة الدماغية عندما يتعطل تدفق الدم إلى جزء من الدماغ أو يتضاءل، مما يتسبب في تلف أنسجة المخ.

وفقاً للدراسة، فإن الأشخاص الذين ينامون أكثر من تسع ساعات في الليلة يزيد لديهم خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 23% مقارنة بالأشخاص الذين ينامون أقل من ثماني ساعات في الليلة.

علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة لمدة 90 دقيقة على الأقل في منتصف اليوم لديهم فرص أعلى بنسبة 25% للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بأولئك الذين يأخذون قيلولة أقل من 30 دقيقة.

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