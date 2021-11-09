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لورثة المتقاعد المتوفى.. «التأمينات» توضح طريقة طلب صرف مستحقات أفراد العائلة إلكترونياً

لورثة المتقاعد المتوفى.. «التأمينات» توضح طريقة طلب صرف مستحقات أفراد العائلة إلكترونياً
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طريقة الاستفادة من خدمة طلب صرف مستحقات أفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى إلكترونيا.

وأوضحت عبر “تويتر” أن الخدمة تتم وفق 7 خطوات، وهي:

1ـ الدخول على الصفحة الرئيسة للمؤسسة

2ـ اختيار أيقونة (الخدمات).

3ـ اختيار (خدمات الأفراد).

4ـ اختيار أيقونة (وريث).

5ـ اختيار (صرف مستحقات العائلة) من قائمة (الخدمات).

6ـ اختيار (التقديم على الخدمة).

7ـ تعبئة النموذج والموافقة على الإقرار وإرسال الطلب.

وأكدت التأمينات أن أفراد العائلة يستحقون المعاش في الحالات الآتية:

1ـ عند وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

2ـ عند وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو بسبب انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها.

3ـ عند وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة.

4- عند وفاة المشترك بعد تركه العمل وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو مدة (60) شهرًا مع إضافة المدة المكمّلة لـ (120) شهرا.

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