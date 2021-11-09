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هل يمكن تجديد إقامة المرافقين بشكل ربع سنوي؟.. «الجوازات» توضح

هل يمكن تجديد إقامة المرافقين بشكل ربع سنوي؟.. «الجوازات» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عن مدى إمكانية تجديد الإقامة للمرافقين بشكل ربع سنوي.

وأوضحت “الجوازات” في ردها على عدد من الاستفسارات حول هذا الشأن، أنه يتم تجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي من قبل صاحب العمل، وتشمل التابعين على سجل المستفيد بعد سداد الرسوم المطلوبة لإتمام الإجراء.

وكانت “الجوازات” قد أعلنت في وقت سابق، عن السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي “كل 3 أشهر” كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها بحسب مدة الإقامة.

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