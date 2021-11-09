«الغذاء والدواء» تحذر من ممارسات مضرة بصالونات الحلاقة.. أمراض وفيروسات معدية

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الممارسات الخاطئة في مراكز التزيين النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية تتسبب في انتقال الأمراض الفيروسية والجلدية، وتشكل خطرا على الصحة.

وأشارت إلى أن من بين تلك الممارسات استخدام منتجات وخلطات مجهولة المصدر، أو استخدامها بعد انتهاء الصلاحية، وكذلك استخدام تلك المنتجات بطريقة خاطئة تختلف عن التعليمات الموصى بها من الشركة المصنعة.

ولفتت إلى خطورة عدم تعقيم الأدوات والمنتجات بطريقة صحيحة سواء قبل أو بعد الاستخدام، ما يتسبب في انتقال الأمراض الفيروسية والجلدية المعدية.

وشددت على ضرورة الحرص على استخدام الأدوات الشخصية أو الأدوات والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، لافتة إلى أنه في حال اللجوء للمنتجات متعددة الاستخدام، فيجب التأكد من تعقيمها جيدا.

كما شددت على أهمية الحرص على استخدام المنتجات المناسبة للأطفال، وعدم استخدام منتجات الكبار لهم.