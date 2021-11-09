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إحباط تهريب كميات من المخدرات في 4 مناطق بالمملكة.. والإطاحة بـ87 متهماً (فيديو وصور)

إحباط تهريب كميات من المخدرات في 4 مناطق بالمملكة.. والإطاحة بـ87 متهماً (فيديو وصور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات حرس الحدود من إحباط ما مجموعه (1.080) طناً من مادة الحشيش المخدر و(269512) قرص إمفيتامين مخدر و(69.3) طن من مادة القات المخدر والقبض على المتورطين.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران والجوف وهي تؤدي مهامها في متابعة محاولات الشبكات الاجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تمكنت من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (87) متهمًا؛ بينهم (47) مواطنًا ، و(40) متهما من مخالفي نظام أمن الحدود ؛(26) منهم يمنيو الجنسية ، و(13) أثيوبي الجنسية ، ومتهم واحد من الجنسية الصومالية.

وأوضح العقيد القريني، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

 

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