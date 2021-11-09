الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة العالمية» تكشف حقيقة ظهور فيروس متحور أشد خطورة من «كورونا»

«الصحة العالمية» تكشف حقيقة ظهور فيروس متحور أشد خطورة من «كورونا»
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في الصين يدعى “هيهي”.

وقال عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في المنظمة: “هناك شائعات تسري في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود هذا المتحور في الصين، لافتاً إلى أن لا أدلة أو بيانات حتى الآن تثبت وجوده”، بحسب “العربية.نت”.

من جانبه، أكد جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، عدم وجود متحور جديد لفيروس كورونا تحت مسمى “هيهي”.

وقال عصمت إن: “هذا المتحور غير موجود وليس له أهمية على الإطلاق وليس هناك متحور باسم مدينة أو بلد، وغير معترف به في منظمة الصحة العالمية”.

وأضاف: “متحورات فيروس كورونا موجودة وستظل موجودة بكثرة ولكن أهم شيء في المتحور عدة أمور، هي سرعة الانتشار والمضاعفات ومقاومته للقاح”.

وكانت حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل، عقب تداول معلومات عن ظهور فيروس جديد يسمى إعلاميًا بـ”هيهي”، وتداول البعض أنه أشد خطرًا وتأثيرًا عن الفيروس المستجد.

مواد ذات صلة

الصين تعلن عن ظهور متحور جديد من «كورونا».. وغلق مدينة بالكامل

الصين تعلن عن ظهور متحور جديد من «كورونا».. وغلق مدينة بالكامل

الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا في أوروبا أمر «مقلق جدا»

الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا في أوروبا أمر «مقلق جدا»

«الصحة العالمية» تتوقع تسجيل نصف مليون وفاة جديدة بـ«كورونا» في أوروبا

«الصحة العالمية» تتوقع تسجيل نصف مليون وفاة جديدة بـ«كورونا» في أوروبا

الصحة العالمية: فيروس جديد يستحيل احتوائه

الصحة العالمية: فيروس جديد يستحيل احتوائه

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>