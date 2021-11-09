«الصحة العالمية» تكشف حقيقة ظهور فيروس متحور أشد خطورة من «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في الصين يدعى “هيهي”.

وقال عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في المنظمة: “هناك شائعات تسري في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود هذا المتحور في الصين، لافتاً إلى أن لا أدلة أو بيانات حتى الآن تثبت وجوده”، بحسب “العربية.نت”.

من جانبه، أكد جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، عدم وجود متحور جديد لفيروس كورونا تحت مسمى “هيهي”.

وقال عصمت إن: “هذا المتحور غير موجود وليس له أهمية على الإطلاق وليس هناك متحور باسم مدينة أو بلد، وغير معترف به في منظمة الصحة العالمية”.

وأضاف: “متحورات فيروس كورونا موجودة وستظل موجودة بكثرة ولكن أهم شيء في المتحور عدة أمور، هي سرعة الانتشار والمضاعفات ومقاومته للقاح”.

وكانت حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل، عقب تداول معلومات عن ظهور فيروس جديد يسمى إعلاميًا بـ”هيهي”، وتداول البعض أنه أشد خطرًا وتأثيرًا عن الفيروس المستجد.