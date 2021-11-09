مواطنة تقع ضحية للاحتيال من موقع مزيف لاستخراج رخصة قيادة.. خسرت 50 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مواطنة تفاصيل تعرضها للنصب والاحتيال عبر الإنترنت، باستغلال حاجتها للحصول على رخصة قيادة للسيارة.

وروت المواطنة في تصريحات لبرنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية” التفاصيل قائلة: “كنت أرغب في الحصول على رخصة قيادة فلجأت إلى محرك البحث جوجل، للبحث عن مدرسة قيادة، وأظهرت النتائج موقع اتضح لي بعد ذلك أنه مزيف، وعند دخولي عليه تم تحويلي إلى رقم واتساب”.

وأضافت: “عند تحويلي إلى هذا الرقم تواصلت معي موظفة وطلبت مني في البداية تحويل 70 ريالًا لفتح ملف في المرور، وبحكم عدم خبرتي في تلك الأمور ومتطلبات استخراج الرخصة حولت المبلغ، وللأسف بهذا الفعل ساعدتها على سرقتي”.

وتابعت قائلة: “طلبت مني استكمال الإجراءات، وأرسلت رابط حساب أبشر وعند دخولي للموقع سجلت بياناتي الشخصية والحساب البنكي، ولم أدقق في رابط الموقع، واكتشفت بعد ذلك أنه موقع مزيف، وبعد ثوان تلقيت رسالة بتغيير الرقم السري لحسابي البنكي وسحب مبلغ 50 ألف ريال من حسابي”.