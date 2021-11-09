خبراء ينصحون بحذف «فيسبوك» من هواتف «آيفون» فوراً.. لهذا السبب!

تواصل – وكالات :

كشف خبراء تقنيون، عن قيام شركة وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتنفيذ نظام تتبع سري.

ونصح الخبراء وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، بحذف التطبيق من هواتف آيفون، حيث يُتهم فيس بوك بتتبع البيانات الخاصة المهمة للمستخدمين بواسطة بيانات مقياس التسارع كوسيلة لتحديد المواقع وتعقب مستخدمي التطبيق خلسة ومراقبة أنشطتهم.

وأوضحوا أن فيس بوك يقوم بعملية التتبع حتى إذا اختار المستخدمون منع الإعلانات وتعطيل أوضاع تتبع الموقع داخل تطبيق فيس بوك.

وأشاروا إلى أنه إذا لم يسمح المستخدم لفيس بوك بالوصول إلى موقعك، فلا يزال بإمكان التطبيق استنتاج موقعك الدقيق فقط من خلال تجميعك مع مستخدمين يطابقون نمط الاهتزاز نفسه الذي يسجله مقياس التسارع في هاتفك.