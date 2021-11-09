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جرائم الحوثي تتوالى.. اكتشاف حقل ألغام في مناطق سكنية بالحديدة (فيديو)

جرائم الحوثي تتوالى.. اكتشاف حقل ألغام في مناطق سكنية بالحديدة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

عثرت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، على حقل ألغام مزدوج يحتوي على كميات كبيرة من الألغام الفردية المحرمة دولياً.

كما أعلنت القوات المشتركة عن العثور على ألغام مضادة للدروع زرعتها ميليشيات الحوثي في مناطق سكنية ومزارع مواطنين جنوب الحديدة، غربي البلاد.

وكشف مصدر عسكري، بحسب “العربية نت”، أن الفريق الهندسي شرع في تطهير الحقل، مشيراً إلى أنه تم خلال ساعات النهار (أمس الاثنين) نزع وتفكيك 16 لغماً فردياً محرمة دوليا بموجب اتفاقية (أوتاوا) كما تم نزع 13 لغماً مضاداً للدروع حولت الميليشيات الحوثية بعضها إلى ألغام فردية عبر دواسات.

وأضاف المصدر أنه تم نزع وتفكيك أنواع أخرى منها ألغام بونز وليزرية بنظام العدسة.

وأكد أنه تم تطهير كامل المنطقة يحتاج إلى الوقت والجهد الكافيين نظراً لحجم المساحات المستهدفة، فضلا عن أن ميليشيات الحوثي المتمركزة على خط الجراحي تستهدف الفريق الهندسي وتحاول إعاقته بسلاح القناصة وقذائف الهاون والطيران الهجومي المسير.

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