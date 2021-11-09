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فرنسا تصدر تحذيراً من لقاح «موديرنا».. ما السبب؟

فرنسا تصدر تحذيراً من لقاح «موديرنا».. ما السبب؟
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تواصل – وكالات:

حذرت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، من استخدام لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا لمن هم دون سن الثلاثين.

وأظهرت دراسة فرنسية جديدة أن لقاح “موديرنا” يزيد بشكل طفيف من خطر الإصابة بالتهاب القلب لدى الشباب، وفقاً لصحيفة “لو موند”.

وأكدت الدراسة الفرنسية أن لقاحات “موديرنا”، تزيد من خطر الأعراض المصاحبة للتطعيم والتي تحدث في غضون سبعة أيام بعد التطعيم، وغالباً عند الرجال أقل من 30 عاما.

وأوصت جمعية الصحة العالمية السكان الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، باستخدام لقاح “فايزر”، سواء كان تطعيما أوليا أو معززا.

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