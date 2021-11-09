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معاقبة المدراء حال اتصالهم بموظفيهم خارج الدوام .. قرار جديد بدولة أوربية

معاقبة المدراء حال اتصالهم بموظفيهم خارج الدوام .. قرار جديد بدولة أوربية
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تواصل- فريق التحرير

في قرار يعتبر الأغرب في ترتيب العلاقة بين رؤساء العمل والموظفين داخل المؤسسات، اعتمدت البرتغال قرارا يتضمن معاقبة المدراء حال اتصالهم بالموظفين خارج نطاق العمل.

وبحسب ما تم تداوله حول هذا القرار، فقد أصدرت البرتغال قانونا سيتم فيه معاقبة المدراء وأصحاب العمل الذين يتصلون بموظفيهم خارج ساعات الدوام الرسمي – سواء اتصال أو رسالة نصية- بالإضافة لغرامات مالية كبيرة.

كما يحق للموظف أيضا طلب مبلغ مالي إضافي نتيجة استخدام الإنترنت والكهرباء خلال العمل عن بعد لأنه يستهلكه في بيته لأجل المدراء أو أصحاب العمل.

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