أم تحاول تهريب ابنها بعد ارتكابه جريمة قتل شابين في الأردن (فيديو)

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ألقت السلطات الأمنية في الأردن، القبض على قاتل يبلغ من العمر 24 عاماً، بعد محاولات من والدته لتهريبه، إثر ارتكابه جريمة قتل شابين طعناً في محافظة إربد شمال الأردن فيما تعرض والدهما لجروح خطيرة وما يزال على قيد العلاج.

وفي التفاصيل، بحسب “العربية نت”، فإن المتهم يتعاطى المخدرات وعليه منع سفر وبحقه عدداً من القيود الجرمية، وقد بدأ جريمته في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين، مقدماً على طعن 3 أشخاص توفي منهم اثنان وهم من جيرانهم من نفس المنطقة.

وأبلغت العمليات الأمنية بوجود مشاجرة وطعن أشخاص في منطقة شارع فلسطين في إربد، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الجريمة، وخلال سيرهم للقبض عليه تم مشاهدته “يركض” برفقة والدته، فنزلوا من المركبة وقاموا بمطاردته على الأقدام.

وعثرت القوات الأمنية على مجموعة أسلحة كانت بحوزة القاتل، وخلال التحقيق اعترف بطعن الشقيقين بسبب خلافات سابقة بينهم منذ نحو سنة.