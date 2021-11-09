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 «تحمل مازوت».. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يعلق على حقائب المنتخب الإيراني في لبنان

 «تحمل مازوت».. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يعلق على حقائب المنتخب الإيراني في لبنان
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تواصل- فريق التحرير

أثارت الحقائب التي يحملها المنتخب الإيراني في لبنان، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

الأمير عبد الرحمن بن مساعد، علق على حقائب المنتخب الإيراني قائلاً: “آخر سفينة مازوت إيرانية وعد بها سيد الضاحية لم تصل.. يبدو أن المنتخب الإيراني أحضر ما في السفينة من مازوت في حقائبه”.

وأضاف الأمير بن مساعد على حسابه في تويتر: “بلد يوزع الورود وحمام السلام وأغصان الزيتون في كل مكان”.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل قد أثاروا العديد من الأسئلة، حول طبيعة الحقائب التي جاءت إلى لبنان مع المنتخب الإيراني.

وقد علق أحد المغردين بالقول: “أسئلة كبيرة وكثيرة عن محتوى  هذه الحقائب المثيرة للاستغراب والدهشة في ظل سيطرة مليشيا حزب الله على المطار والميناء والمنافذ الحدودية”.

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