«مدمن مخدرات».. شاب جزائري يقتل والدته وشقيقتيه بطريقة بشعة

تواصل – فريق التحرير:

أقدم شاب على قتل والدته وشقيقتيه بطريقة بشعة في إحدى الولايات بالجزائر.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة النهار الجزائرية، فقد وقعت الجريمة ليلاً، في البيت العائلي الذي يقم فيه الجاني وضحاياه، الواقع في مكان مسمى “أزعشن” بولاية تيزي وزو.

إذ قام المتهم (35 عاما) باحتجاز والدته وشقيقتيه (32 و 27 عاما) داخل غرفة واحدة خاصة بنومهن في الطابق الأرضي، وقام بإغلاق الباب عليهن، قبل أن يقوم بتفجير قارورة الغاز عليهن.

وتوفيت الشقيقتين بموقع الحادث، فيما لفظت والدتهما أنفاسها الأخيرة بالمستشفى في اليوم الموالي للجريمة.

وظل الجاني بموقع الحادث وراح يتصدى لكل من حاول إخماد ألسنة اللهب أو إنقاذ الضحايا، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة، الذين قاموا بتوقيف الجاني باستعمال صاعق كهربائي، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة للتحقيق.

من جانبها، كشفت القوى الأمنية أنها فتحت تحقيقا في القضية، وذكرت مصادر أن “المتهم معروف كونه مدمن مخدرات وخمور وكان كثير المشاكل.