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مصادر تكشف حقيقة عودة طلاب الابتدائية للدراسة الحضورية الفصل الثاني

مصادر تكشف حقيقة عودة طلاب الابتدائية للدراسة الحضورية الفصل الثاني
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تواصل  – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، حقيقة عودة طلاب المرحلة الابتدائية للدراسة الحضورية مطلع الفصل الدراسي الثاني.

ونفى مصدر مطلع في وزارة التعليم، الأخبار المتواترة بالعودة الحضورية لرياض الأطفال وطلبة المرحلة الابتدائية مطلع الفصل الدراسي الثاني، بحسب “صحيفة مكة”.

وشدد على أن إصدار قرار العودة يمر بمراحل عدة، منها موعد وآلية البدء في إعطاء لقاحات فيروس كورونا للأطفال من عمر 5 – 11 عاما، بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومعرفة آخر التطورات للمتحورات على الصعيد العالمي.

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