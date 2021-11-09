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«الحصيني» يوضح الموعد المتوقع لبدء مربعانية الشتاء

«الحصيني» يوضح الموعد المتوقع لبدء مربعانية الشتاء
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تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني: إن المربعانية تبدأ في 7 ديسمبر، وهي البداية الفعلية للشتاء، بينما تنتهي المربعانية في 14 يناير المقبل.

وأوضح “الحصيني” عبر تويتر، أن دخول فصل الشتاء فلكيًا، وهو الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الأرض، سيحدث في 21 ديسمبر، وذلك بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي.

وقال في وقت سابق، إنه خلال هذه الأيام، يكون أبكر وقت لدخول صلاة الظهر خلال العام، وأن الشمس ما زالت تتجه ناحية الجنوب في طريقها إلى مدار الجدي؛ ما يعني زيادة في حصة الليل على حساب النهار.

وأضاف أن ذلك يعتبر سببًا في انخفاض درجات الحرارة لقصر مكوث الشمس نتيجة قصر النهار، ومن المعلوم أنه كلما طال مكوث الشمس أدى ذلك إلى ارتفاع الحرارة.

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