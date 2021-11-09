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في هذه الدولة.. النساء أطول سكان الكوكب عمراً!

في هذه الدولة.. النساء أطول سكان الكوكب عمراً!
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تواصل – وكالات:

كشفت صحيفة صينية، عن مفاجأة بشأن متوسط أعمار سكان هونج كونج.

حيث توقعت أن يكون متوسط أعمار هذا الشعب أكبر من متوسط أعمار البشر في أي مكان آخر في العالم.

وشرحت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الأسباب قائلة إن: “هناك العديد من العوامل التي تساهم في زيادة متوسط أعمار الناس في هونج كونج أبرزها الانتعاش الاقتصادي والرفاهية المجتمعية، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الصارمة لمكافحة التدخين”، بحسب العربية نت.

وأضافت أن إحصائيات البنك الدولي تشير إلى أن متوسط أعمار الرجال في هونج كونج هو 82 عاما بينما يصل متوسط أعمار النساء إلى 88 عاما.

وأشارت إلى مساهمة الرفاهية الاقتصادية في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية بجودة عالية وأبرزها الرعاية الصحية المتاحة بمستويات عالية للجميع.

كما يتبع سكان هونغ كونغ لأساليب حياة صحية تتضمن ممارسة الرياضة بصورة دائمة خاصة في أوقات الصباح، مشيرة إلى أن مشاهدة كبار السن يمارسون الرياضة مبكرا من المشاهد المألوفة في هونغ كونغ.

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