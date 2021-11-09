المسكوت عنه في محاولة اغتيال «الكاظمي».. من عطّل نظام «سيرام» المضاد للصواريخ

تواصل- فريق التحرير

كشفت معلومات جديدة حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن منظومة «سيرام» المضادة للصواريخ الخاصة بالسفارة الأمريكية توقفت وقت الهجوم.

وبحسب ما نشرته “عكاظ”، فإن توقف المنظومة أضاع فرصة معرفة مكان انطلاق الطائرات المسيرة.

ومن المعروف أن هذه المنظومة رادارية، ويمكنها تحديد ولو بشكل أولي مكان خروج هذه الطائرات.

وتقوم الاستخبارات الأمريكية بالتحقيق لمعرفة أسباب عدم عمل منظومة «سيرام».

وفي التفاصيل، فإن التحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة الاستخبارات العراقية تشير إلى أن العملية برمتها لم تستهدف حياة رئيس الوزراء، لكنها رسائل تلمح إلى أن مسألة اغتياله ستبقى قائمة.

ونوهت التقارير الأمنية إلى أن معرفة هوية الفاعلين قد تكون مستحيلة خاصة أنه لا يمكن معرفة مكان انطلاق الطائرات.

كما كشفت التحقيقات أن الطائرات المسيرة المستخدمة في المحاولة الفاشلة تمتلكها إحدى المليشيات العراقية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تعرض فجر الأحد الماضي، لعملية اغتيال، عبر طائرات مسيرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.