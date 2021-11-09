بالخطوات.. طريقة تسجيل الطلاب في الحافلة المدرسية عبر نظام «نور»

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شرح تقرير مصور طريقة تسجيل الطلاب والطالبات في الحافلات المدرسية، والتي تتولى مهام تشغيلها شركة تطوير للنقل التعليمي.

ويمكن التسجيل وفق ما عرضه برنامج “مع الناس” على قناة “السعودية”، من خلال الدخول على نظام “نور”، وتعديل البيانات المطلوبة، أو الاتصال بخدمة العملاء ثم ترسل رسالة فورية إلى المتصل على هاتفه توضح خطوات التسجيل.

خطوات التسجيل في الحافلات المدرسية عبر نظام نور:

1- تسجيل الدخول لموقع نور الإلكتروني.

2- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

3- إدخال رمز التحقق.

4- الضغط على “تسجيل الدخول”.

5- الضغط على أيقونة “النقل المدرسي”.

6- الضغط على أيقونة “طلب النقل المدرسي للعام الجديد”.

7- الضغط على أيقونة “طلب النقل” المدرج في خانات الخيارات.

8- الموافقة على الشروط والأحكام.

9- كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

10- تأكيد رقم الجوال الخاص بولي أمر الطالب.

11- بعد إرسال كود التأكيد لولي أمر الطالب يتم كتابته في المكان المخصص له.

12- الضغط على أيقونة “دفع أجور التسجيل من خلال سداد”.

13- الضغط على أيقونة “نعم” لتأكيد دفع رسوم خدمة النقل المدرسي.

14- يجب المحافظة على رقم فاتورة السداد.

وكانت وزارة التعليم دعت أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي، وحددت مبلغ 200 ريال سنوياً لكل طالب أو طالبة كرسوم للتسجيل في الخدمة.