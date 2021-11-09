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فيديو صادم لطالب يطعن معلمه بـ«ساطور» داخل مدرسة في تونس

فيديو صادم لطالب يطعن معلمه بـ«ساطور» داخل مدرسة في تونس
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تواصل – فريق التحرير:

أقدم طالب على طعن معلمه بـ”ساطور” داخل الفصل، في جريمة مروعة هزت تونس.

وفي التفاصيل بحسب “العربية نت”، فقد قام طالب يدرس في السنة الأولى من التعليم الثانوي، أمس الاثنين، وفور دخوله إلى الفصل، بطعن أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا بسكين وضربه بساطور بأحد المعاهد الثانوية بمنطقة الزهراء الواقعة بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة.

وتسبب الطالب لمعلمه بجروح بليغة على مستوى الوجه والرأس والكتف، وتم نقله إلى غرفة العمليات بالمستشفى حيث خضع لعملية جراحية دقيقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تصويره في ساحة المعهد، يظهر آثار دماء عملية الطعن، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة.

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