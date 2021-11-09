أطعمة لا تقربها في الصباح.. بينها الموز والحمضيات

تواصل – وكالات:

حذر خبرء التغذية من تناول عدة أطعمة على الفطور، واعتبروها من الأمور الخطرة.

ونشر موقع “سبوتنيك”، قائمة بهذه الأطعمة، وهي:

الحمضيات

لا يجب أن تشرب عصير البرتقال على معدة فارغة، فحمض الحمضيات يهيج بطانة المعدة ويمكن أن يسبب التهاب المعدة.

الموز

يحتوي الموز على كمية كبيرة من المغنيسيوم وإذا تم تناوله على معدة فارغة فإنه يضر بصحة القلب والأوعية الدموية.

الحلويات

في الصباح الباكر، يكون البنكرياس أكثر نشاطًا ويمكن أن تؤدي الأطعمة الغنية بالسكر إلى اختلال التوازن الحمضي القاعدي، وأيضا يعطل إنتاج الأنسولين.

الكرنب

سلطة الملفوف على الإفطار فكرة سيئة للغاية، حيث يصعب هضم هذه الخضار وتسبب الغازات وتؤدي إلى عدم الراحة في المعدة.

الكمثري

هذه الفاكهة مفيدة جدًا لجسم الإنسان، ولكن ليس على معدة فارغة، لأنها قد تلحق الضرر ببطانة المعدة.

لحم أحمر

هذه اللحوم مليئة بالبروتينات المعقدة ويحتاج الجسم إلى القوة لتفكيكها، وبالنسبة لوجبة الصباح، يكون هذا اللحم ثقيلًا جدًا.