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توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على هذه المناطق

توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية ليلاً بسرعة 10-20 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة يصل سرعتها إلى 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة

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