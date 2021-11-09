طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شرقية ليلاً بسرعة 10-20 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة يصل سرعتها إلى 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.