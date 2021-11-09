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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ضبط مقيم يجمع الأموال بطريقة مخالفة وبحوزته 266 ألف ريال بالمدينة

ضبط مقيم يجمع الأموال بطريقة مخالفة وبحوزته 266 ألف ريال بالمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، أمس الاثنين، القبض على مخالف لنظام الإقامة لجمعه الأموال وتهريبها خارج المملكة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية (متغيِّب عن العمل)، لجمعه الأموال وتهريبها إلى خارج المملكة، وعثر بحوزته على (266,285) ريالًا مجهولة المصدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 

 

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