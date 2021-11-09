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محامٍ يكشف عن آخر موعد لتطبيق الفاتورة الإلكترونية (فيديو)

محامٍ يكشف عن آخر موعد لتطبيق الفاتورة الإلكترونية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المحامي نايف المرشدي، أمس الاثنين، آخر موعد لتطبيق الفاتورة الإلكترونية للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة.

وقال المرشدي، في مقطع فيديو نشره عبر “تويتر”: “إن يوم 4 ديسمبر المقبل هو آخر موعد لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، ويجب على جميع المنشآت المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة أن يكون لديها نظامًا آليًا لإصدارها”.

وأشار إلى أن الفواتير الإلكترونية تحتوي على باركود وتعمل على الأرشفة الإلكترونية للمنشآت،
ورقمنتها، بالإضافة إلى إلغاء الفواتير المزورة ويسهل الرجوع إليها، موضحا وجود قرابة من 400 مزود للخدمة معتمد يمكن من خلاله تركيب أنظمة الفواتير الإلكترونية وتسهل على المستهلك والمستفيد الرجوع إلى بيانات المنشأة في حال حدوث غش تجاري.

ونصح المرشدي أصحاب المنشآت، بقوله “إنها فرصة قبل أن تكون مخالفًا وتصدر بحقك الغرامات،.. احم نفسك بالفاتورة الإلكترونية”.

 

 

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