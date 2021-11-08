شاهد.. تدمير آليات عسكرية وجثث متفحمة لمليشيا الحوثي بمأرب

تواصل- فريق التحرير:

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في اليمن فيديو يوثق لحظة تمكن قوات من الجيش اليمني، من تدمير والاستيلاء على آليات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي، في جبهات جنوب مأرب.

ونشر أحد النشطاء فيديو يظهر مدرعات تابعة لمليشيا الحوثي، تم تدميرها على يد قوات الجيش اليمني، وعلق بالقول :” غنائم ومدرعات محروقه وجثث متفحمة للمليشيات الحوثية في جبهات جنوب مأرب”.

وكان التحالف تمكن ، من تدمير 8 أطقم حوثية بمعداتها جنوب وغرب مأرب، وفقا لما ذكرته شبكة “العربية”.

واليوم، أعلن الجيش اليمني والمقاومة عن سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري، إن الجيش والمقاومة أفشلوا محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة الجوبة، وأوقعوا العديد من العناصر الحوثية المتسللة بين قتيل وجريح.