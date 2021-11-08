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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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أمريكا وبريطانيا.. عطل يضرب «تويتر» في عدد من دول العالم

أمريكا وبريطانيا.. عطل يضرب «تويتر» في عدد من دول العالم
تويتر
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تواصل- وكالات:

أبلغ عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مناطق مختلفة حول العالم من تعطل خدمات الموقع، وأنهم لا يمكنهم الولوج إلى حساباتهم.

وذكر موقع “Down Detector” الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى “تويتر”.

​وأشار الموقع إلى أن 57% من المستخدمين يواجهون مشاكل على الموقع، بينما يواجه 32% مشاكل على التطبيق، وأفاد 11% من المستخدمين بأنهم يواجهون مشاكل في الدخول إلى حساباتهم.

واشتكى المستخدمون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ودول أخرى، من أنهم لا يستطيعون الدخول إلى حساباتهم، أو أنهم لا يستطيعون كتابة تغريدات جديدة.

وأشار الموقع إلى أنه تلقى أكثر من 2700 شكوى بتعطل الخدمة، بينما لم يصدر عن شركة “تويتر” أي بيان رسمي بشأن المشكلة أو السبب الذي أدى إلى العطل.

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