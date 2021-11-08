مأساة تدمي القلوب.. مقتل 26 طفلًا في حريق التهم مدرستهم بالنيجر

تواصل- وكالات:

في واحدة من أبشع الحوادث التي تدمي القلوب، قُتل 26 طفلا على الأقل، في حريق اندلع بمدرستهم بمارادي جنوبي النيجر.

وقال حاكم المنطقة شايبو أبو بكر في تصريح لوكالة “فرانس برس”: “سجلنا حتى الآن 26 وفاة و13 إصابة بينها أربع خطرة”.

وأوضح أبو بكر أنهم تلاميذ في المرحلة الابتدائية تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن “شيبو” بأن النيران اشتعلت في ثلاثة فصول دراسية في مدرسة مبنية من الخشب والقش في مدينة مارادي الجنوبية بعد ظهر يوم الاثنين.

وأشارت الأنباء الألمانية إلى أن سبب الحريق غير معروف إلى حد الآن.

وفقا للأمم المتحدة، فإن النيجر التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، تعد واحدة من أفقر البلدان في العالم ولديها واحدة من أدنى معدلات معرفة القراءة والكتابة في إفريقيا.

وبسبب انخفاض ميزانية التعليم، لا يوجد عدد كاف من المدارس في البلاد والعديد منها عبارة عن إنشاءات مؤقتة مصنوعة من الخشب أو القش أو الحديد المموج وفي بعض المناطق الريفية تقام الدروس تحت ظلال الأشجار.